AK Parti'de İstanbul krizi aşıldı! Binali Yıldırım istifa mı ediyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde İstanbul krizinin aşıldığı, taleplerinin kabul edildiği belirtilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi durumunda TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği, etmesine karar verilirse ne zaman edeceği, yerine ne zaman ve kimin seçileceği gibi pek çok soru Ankara gündeminde.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, önce İstanbul’un ilçe aday listeleri konusunda sıkıntı yaşadığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önceki gün yaptığı görüşmelerde yaşanan krizin büyük ölçüde çözüldüğü, Yıldırım’ın talepleri ve hassasiyetleri doğrultusunda İstanbul’a yönelik bir çalışma yapılması kararı alındığı belirtiliyor. Yıldırım’ın adaylığının neredeyse kesinleşmesinin ardından şimdi TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

BİNALİ YILDIRIM İSTİFA EDEBİLİR



Mahalli İdareler Seçimi Yasası’na göre milletvekillerinin, belediye başkanlığı adaylığı için vekillikten istifa etmesi gerekmiyor. Belediye başkanı seçilmesi durumunda 15 gün içinde yeni seçildiği görevi tercih edebiliyor, belediye başkanlığını tercih etmezse milletvekilliğine devam ediyor. ‘TBMM Başkanı’nın aynı zamanda milletvekili olması nedeniyle istifası gerekmeyebilir’ gibi az sayıda görüş dile getirilmesine karşın partide ağırlıklı olarak Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığı’ndan hem etik olarak hem de anayasal zorunluluktan istifa etmesi gerektiği yorumu yapılıyor.