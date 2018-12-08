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AK Parti'de istifalar başladı iddiası! Yıldırım kendi ekibini kurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 08.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olacağı iddia edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın kendi ekibini kurduğu ve istifaların başladığı öne sürüldü.

AK Parti'de istifalar başladı iddiası! Yıldırım kendi ekibini kurdu

AK Parti'nin İstanbul'da aday göstermesine kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Yıldırım hazırlıklara başladı. Sözcü'den Veli Toprak'ın iddiasına göre, genel merkezin planladığı bazı ilçe adaylarına karşı çıktığı ve "Benim bazı ilçelerle ilgili önerim var" dediği ileri sürülen Yıldırım'ın, kendine yakın bürokratları da istifa ettirdiği iddia edildi.

İddiaya göre, Yıldırım'ın yeğeni olan Cem Murat Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Cem Murat Yıldırım'ın İstanbul'un ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösterileceği öne sürüldü.

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