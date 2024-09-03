Ömer Çelik'ten AK Parti'nin kongre süreciyle ilgili açıklama! Tartışmalara yol açan yemin töreni: 'Teğmenlere hakaret kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi 8. Olağan Büyük Kongre'ye götürecek kararı imzaladı. 4 Eylül'de takvim işlemeye başlayacak. İlk kongreler ise 12 Eylül'de yapılacak.

AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, kongre süreciyle ilgili detayları paylaştı.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ

Ekim-Ocak arasında belde ve ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri Aralık-Mart arasında olacak. Kongrelerin mart ayı sonuna kadar gerçekleşmesi sonrasında büyük kongremiz olacak. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın katılmak isteyeceği il kongreleri olabilir, takvimde sarkmalar olabilir.

"ÇIKAN HABERLER YALAN"

OVP 5 Eylül'de açıklanacak. Ekonomi yönetimimize yönelik bütün çıkan istifa şeklindeki haberlerin yalan olduğunu size açıklamak isterim. Bunlar spekülasyon. Gözüken o ki elde edilen pozitif sonuçlardan rahatsız olanlar var. Kara propaganda ile ilgili mücadelemiz nettir. İşimize bakacağız, milletimizin taleplerini yerine getireceğiz.

"ATATÜRK'E KARŞI BÜTÜN SAYGISIZ TAVIRLARA KARŞIYIZ"

30 Ağustos'u farklı, Malazgirt'i farklı göstermeye çalışıyorlar. Milletimiz hafızasında bölünmüş bilinç yaratmaya çalışanların karşısındayız. Siyasi rekabet olabilir ama siyasi husumete dönüşmemelidir. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci sınıf vatandaştır. Herhangi bir şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısız bütün tavırlara karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASINA YANIT

Yani herhalde bir yarışma olsa 2024'ün en kötü espirisi ne olsa bu olurdu. Cumhurbaşkanımızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz. Seçim bittikten sonra seçim filan istemiyoruz, belediyelerde hizmetler yapacağız demişti. Gözüken o ki bu plan tutmadı. Herhangi bir şekilde erken seçim yok. 3,5 yıl Türkiye Yüzyılı çerçevesinde atacağımız adımlar kritiktir.

TARTIŞMALARA YOL AÇAN YEMİN TÖRENİ

Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde 3 kız öğrencimiz birinci oldu. TSK göz bebeğimizdir. Teğmenlere hakaret kabul edilemez. Eski vesayet anlayışının diriltilme çabasına izin vermeyiz. Eski vesayet anlayışının diriltilme çabası da yanlıştır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. Bu teğmenler ülkemizin geleceği için yetiştirilmiştir. 'Hükümete kılıç çekti' diyenler vesayeti diriltmek istiyor.

BRICS İDDİASI

BRICS'e üyelik için süreç devam ediyor. Üyelik konusunda somut bir gelişme yok, olursa paylaşırız.

KASIM GÜLPINAR'IN YRP'DEN İSTİFASI

Siyasi parti iddia için kurulur. Erbakan'ın açıklamaları YRP'nin AK Parti'ye karşı kurulduğu algısını oluşturmaya başladı. Kasım Bey uzun zaman siyaset yaptığımız, beraber yol yürüdüğümüz bir arkadaşımız. Kendi takdirini bugün böyle kullanmış. Kasım Bey kendi kararını verdikten sonra bizim parti ile ilgili takdiri olursa o zaman değerlendiririz.

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Bakanlar düzeyinde buluşma olacak, görüşme takvimi oluşacak.