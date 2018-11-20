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AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

SEÇİM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerden en son 24 Haziran Türkiye genel seçimlerine kadar ülke genelinde aldığı oy oranı ile ilk sıralarda yer almakta olan Konya'da, büyükşehir belediye başkanlığı için AK Parti'den hiç kimsenin adaylık başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve 31 ilçe ile 174 beldenin belediye başkanlığını elde eden ve sonraki seçimlerde de bu ‘başarıyı’ kimseye kaptırmayan AK Parti'de, 31 Mart 2018'de yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı için başvuruda bulunan olmadı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında mevcut belediye başkanlarının müracaat etmemeleri yönünde karar alan AK Parti'de, atama ile göreve gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da başvuru yapmayan isimler arasında yer aldı.

Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, büyükşehir dışında merkez ilçeler Karatay, Meram ve Selçuklu ile beraber başvuru süresinin tamamlanmasının ardından 31 ilçe için başvuruda bulunan aday adayı sayısının 221 olduğu öğrenildi. Başvuruda bulunanların, mevcut ilçelerde belediye çalışanları ve AK Parti ilçe yönetimlerinde yer alan isimler olması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Konya'da, CHP'nin kalesi olan Tuzlukçu ilçesi ile Derebucak ilçesinde de sadece birer kişi aday adaylığı başvurusunda bulunurken, en çok rağbet gösterilen ilçe ise 20 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu Yunak oldu.

BÜYÜKŞEHİR İÇİN 2 İSİM ÖN PLANDA

Mevcut belediye başkanlarının aday adaylık başvurusunu almayan ve temayüller sonunda temayül listesinde bulunmayan isimleri de aday gösterebilen AK Parti'de, Konya için şuana kadar 2 isim ön plana çıkıyor. 24 Haziran seçimleri öncesi istifa ederek milletvekili olan Tahir Akyürek'in yerine atama ile göreve gelen mevcut belediye başkanı Uğur İbrahim Altay’ ile Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın ismi Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor.

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