AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek

AK Parti kulislerinde, 50 kişilik MKYK’nın ‘Tecrübe ve gençlik’ dengesi kurularak oluşturulacağı değerlendirilmesi yapılıyor. AK Parti kulislerinde, partinin en yetkili karar organı olan 50 kişilik MKYK’nın en az yarısının değişmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yönetim yapısında gençler ve kadınların daha fazla sayıda temsil edileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, MKYK listesini ‘Tecrübe ve gençliği’ buluşturacak şekilde oluşturacağı ifade edilirken, eski bakanlar Mehmet Özhaseki ve Fatma Betül Sayan Kaya’ya da parti yönetiminde yer verilebileceği kaydediliyor.

Ayrıca, hâlen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun da MKYK’da yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor. 24 Haziran seçimlerinde liste dışı kalan bazı eski milletvekillerinin de parti yönetimine taşınabileceği belirtiliyor.

AK Parti kulislerinde, yeni parti yönetiminin sürpriz isimlerden oluşabileceği değerlendirmesi yapılırken, bu yorumlar 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Erdoğan’ın son MKYK toplantısında dile getirdiği ‘Vatandaş artık yeni yüzler görmek istiyor’ sözlerine dayandırılıyor.