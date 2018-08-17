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AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

Kulislere yansıyanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti’de başlattığı yenilenme yarın yapılacak büyük kongreye de damgasını vuracak.

AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek

AK Parti kulislerinde, 50 kişilik MKYK’nın ‘Tecrübe ve gençlik’ dengesi kurularak oluşturulacağı değerlendirilmesi yapılıyor. AK Parti kulislerinde, partinin en yetkili karar organı olan 50 kişilik MKYK’nın en az yarısının değişmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yönetim yapısında gençler ve kadınların daha fazla sayıda temsil edileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, MKYK listesini ‘Tecrübe ve gençliği’ buluşturacak şekilde oluşturacağı ifade edilirken, eski bakanlar Mehmet Özhaseki ve Fatma Betül Sayan Kaya’ya da parti yönetiminde yer verilebileceği kaydediliyor.

Ayrıca, hâlen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun da MKYK’da yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor. 24 Haziran seçimlerinde liste dışı kalan bazı eski milletvekillerinin de parti yönetimine taşınabileceği belirtiliyor.

AK Parti kulislerinde, yeni parti yönetiminin sürpriz isimlerden oluşabileceği değerlendirmesi yapılırken, bu yorumlar 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Erdoğan’ın son MKYK toplantısında dile getirdiği ‘Vatandaş artık yeni yüzler görmek istiyor’ sözlerine dayandırılıyor.

Kongrede, AK Parti’nin tüzüğü de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne uyumlu hale getirilecek. Büyük kongre delegelerinin sayısının eski sistemdeki 550 milletvekili sayısına göre belirlendiğini hatırlatan parti kurmayları, milletvekili sayısının 600’e çıkması ile tüzükte buna uygun değişikliğe gidileceğini söyledi.

Tüzükteki, ‘Başbakan’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ ifadeleri de yeni sisteme uygun olarak ayıklanacak. ‘Genel başkanvekilliği’ uygulamasının devam edeceğini belirten parti kurmayları, seçim ittifaklarına ilişkin yasal düzenlemenin de parti tüzüğüne taşınacağını dile getirdi.

AK Parti’nin Ankara Arena Spor Salonu'ndaki 6’ıncı büyük kongresinin konsepti ise ‘Millet bir, hedef bir’ vurgusu ile oluşturuldu. AK Parti kurmayları, bu sloganın ‘1071’den beri bu topraklarda yaşanan kader birlikteliğini, hedef olarak da 2023 ve 2071’i’ temsil ettiğini dile getirdi. Kongrede, Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın içeriğinin ‘Millet bir, hedef bir’ sloganını kapsayacak nitelikte olacağı belirtiliyor. AK Parti kongresinde delege ve katılımcılara Erdoğan'ın, Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girmeden önce çıkardığı ‘Bu Şarkı Burada Bitmez’ isimli şiir kaseti, flash bellek olarak dağıtılacak.

Kaynak: Türkiye


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu israf,kibir ,yalan dolan sizde ya ne kadar değişiklik yaparsanız yapın hile ile elde edilen başarıya rağmen çöküşü gizleyemezsiniz...Cuma namazına 50 lüks araç 650 koruma ile giden bir lider dünyanın hiçbir yerinde yok
yeni mazlumlar gelsin .eskileri horozlanıyor artık
HUYUM KURUSUN ARAŞTIRMASSAM DURAMAM ASLA. BEYLER MEVLANA HZ BİR İLİ ÜS OLAKA SEÇMİŞ,7 YIL HİZMET ETMİŞ O İLDE. BİRDE HALKI DİNLEMİŞ MUBAREĞİN BABASI. MALESEF TEPE TAKLA OLMUŞ ADAMCAĞIZ. OĞLUNA EMİR VERİR, HEMEN BÖLGEYİ TERKEDERLER AİLECEK.....BU GÜNKÜ KONYA O ZAMAN ÇÖLMÜŞ,KİMSECİKLER YOKMUŞ KONYADA O ZAMAN....MEVZU DERİN. BU KONGRE TÜM YENİ TÜRKİYE İÇİN HAYRA ALAMET BENCE.DERİN BAKAN DERİN GÖRÜR, GÜZEL BAKAN GÜZEL GÖRÜR DAİMA.. İZLEYELİM YENİ TÜRKİYEYİ'''''BUNDAN SONRA HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK. 7 GÜN OLDU ŞU AN.NOKTA İMZA OZAYDİN65
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