HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik ‘yeni seçim yasası’ masada…

AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik ‘yeni seçim yasası’ masada…

24.01.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre AK Parti MYK’nın bugünkü ana gündemi 15 maddelik yeni seçim yasası olacak. Kritik toplantıda ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı İleri’nin Metaverse çalışmalarına ilişkin sunum yapması bekleniyor. Öte yandan toplantıda Cumhur İttifakı'nın genişletilmesine yönelik atılabilecek adımların görüşülebileceği de belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik ‘yeni seçim yasası’ masada…

Yeni seçim yasası ile ilgili detayların netleşeceği kritik toplantı bugün yapılacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin, başkanlığının metaverse dünyasıyla ilgili çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı öğrenildi.

İTTİFAKI GENİŞLETME

Toplantıda, 1 Şubat'ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek Meclis'in gündemindeki konu başlıkları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını bitirdiği 15 maddelik yeni seçim yasasıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bir bilgilendirme yapabileceği ifade ediliyor. Milliyet’in haberine göre; Teklifin AK Parti ve MHP'nin ortak düzenlemesi olarak en geç şubat ayının ortasında Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesine yönelik atılabilecek adımların görüşülebileceği de belirtiliyor.

2

MERKEZ BANKASI KARARI

Öte yandan MYK'da, ekonomideki son gelişmelerin ele alınması; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağı ifade edildi. Ayrıca Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tepki ve destek kampanyaları ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!
Anahtar Kelimeler:
seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Galatasaray'da ortalık karışacak... Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Son dakika: Galatasaray'da ortalık karışacak... Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak

İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak

Uçağın iniş takımlarında Amsterdam'a geldi! 11 saatlik yolculuktan sağ kurtuldu

Uçağın iniş takımlarında Amsterdam'a geldi! 11 saatlik yolculuktan sağ kurtuldu

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.