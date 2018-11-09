AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

Yerel seçim için adaylık başvurularının 12 Kasım'da sona ereceği AK Parti, eğer bir uzatma olmaması durumunda teşkilatlardaki eğilim yoklamasını 18 Kasım'da gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda yapılacak ve aynı gün içinde sonuçların genel merkeze ulaşacağı eğilim yoklaması sonuçlarına göre aday belirleme süreci de hızlanacak.

1 / 6 1 Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, İstanbul için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ya da Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı öne çıkmaya başlarken, parti kulislerinde aday gösterilecek isme göre seçmenin tutumunun ne olabileceği konusunda şu değerlendirmeler yapılıyor:

2 / 6 YILDIRIM, MHP'NİN DE OYUNU ALABİLİR Yıldırım'ın aday olmasına karar verilirse MHP seçmeninin de oyunu alabilir. Yıldırım'ın Başbakanlık döneminden itibaren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok iyi bir diyaloğu var. Bu durumun, aday olması durumunda yerel seçimlere yansıması olur. Yıldırım'ın istememesi durumunda Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un adı adaylık için gündeme gelebilir. İstanbul'daki Karadenizli seçmenin ağırlığı düşünüldüğünde Kurtulmuş'un diğer partilerin Karadenizli seçmeninin oyunu alma potansiyeli bulunuyor.

3 / 6 ÖZHASEKİ GÖKÇEK'TEN DESTEK İSTİYOR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara'dan adaylığı çok istiyor ve bunun için de ciddi biçimde çalıştığı kulislerde dile getiriliyor. Gökçek'in yüzde 5'lik bir oy potansiyelinin olduğu değerlendiriliyor. Özhaseki'nin, Gökçek'in desteğini almayı amaçladığı, hatta bunun için Ankara 'nın ilçelerindeki aday belirleme çalışmalarında Gökçek'le görüş alışverişinde bulunduğu konuşuluyor.

4 / 6 SÜLEYMAN SOYLU'NUN ADI GEÇİYOR Adı hem İstanbul hem Ankara hem de İzmir için geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aday yapılması durumunda ilinin İzmir olacağı dile getiriliyor. Soylu'nun her ne kadar İzmir'deki Kürt seçmene hitap etmeyecek olsa da MHP ve İYİ Parti tabanından milliyetçi oyları partiye çekebileceği kaydediliyor.

5 / 6 'ANDIMIZ TARTIŞMALARI KÜRT İLLERİ İÇİN OLUMLU' Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakâr Kürt seçmenin oyunu partiye çekebilecek adaylara ağırlık verilmesi üzerinde duruluyor. Seçime doğru Kürt seçmenin oyunu alacak söylemler geliştirileceğine dikkat çekiliyor. Erdoğan'ın son dönemde sık sık öğrenci andını gündeme getirmesi, ‘Türküm ama Türkçü değilim' söyleminin bunun başlangıcı ve yansımalarının da olumlu olduğu kaydediliyor.