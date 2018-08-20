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AK Parti'de MKYK ve MYK'daki değişimlerden sonra belediyelerde de köklü değişime gidiliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 07:01 | Son Güncelleme

AK Parti’nin karar organı MKYK ve MYK’da yüzde 60 oranında değişim yaşandı. Yenilenme, yerel yönetimlerde de sürecek.

AK Parti'de MKYK ve MYK'daki değişimlerden sonra belediyelerde de köklü değişime gidiliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin 3’üncü Olağanüstü Kongresi sırasında “metal yorgunluğunun atılması” olarak değerlendirdiği değişim ve yenilenme süreci devam ediyor. Süreç, ilk olarak partinin belde, ilçe ve il teşkilatlarında başladı.

Değişim önceki günkü AK Parti’nin 6’ncı Olağan Kongresinde de devam etti. Kongrede AK Parti’nin karar organı Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) yüzde 60, il kongrelerinde de yüzde 51 oranında bir yenilenme gerçekleştirildi.

Partinin en yetkili karar alma organı olan MKYK’daki 50 sandalyenin 29’unun sahibi değişti. MKYK içerisinden seçilen partinin A takımı olarak ifade edilen MYK’da da 15 sandalyenin 9’una başka isimler oturdu. Öte yandan AK Parti, 24 Haziran’daki seçimde 600 kişilik milletvekilliği listesinde de 433 yeni isme yer vermişti.

BAŞKANLARA YAKIN TAKİP

Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre AK Parti’de yaşanan bu değişim ve yenilenme süreci yerel yönetimlerde de sürecek. AK Parti kongresi ile başlatılan yerel seçim hazırlıkları kapsamında hangi isimlerin değişeceği netleşmiş olacak. Bu süreçte AK Parti Genel Merkezi tarafından yerel yönetimler yakından takip edilecek.

ERDOĞAN’A RAPOR GİDECEK

Belediyeler Başkanlarının yıllık ve 5 yıllık değerlendirme raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere güncel olarak takip ediliyor. Raporda belediye verileri, anket ve seçim sonuçları, belediye başkanı ile ilgili değerlendirmeler, siyasi ve genel değerlendirmeler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ak parti MKYK MYK

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