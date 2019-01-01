AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti'de, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna gözden çıkarıldı.

HERHANGİ BİR YERDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Melih Gökçek'in istifasından sonra göreve getirilen Mustafa Tuna, yeni dönem için herhangi bir yerden aday gösterilmedi. Bu da Başkent kulislerinde "Mustafa Tuna gözden çıkartıldı" şeklinde yorumlandı.

SLOGANLAR ATILDI

Aday tanıtım toplantısında salondaki yerini alan Tuna için salonu dolduran partililer tarafından uzun süre slogan atıldı. Yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Tuna, tanıtım toplantısında bir de konuşma yaptı.

ADAY OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ankara'nın 25 ilçesindeki adaylarını tanıtacak olan AK Parti'de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın da aday olabileceği ifade edilmişti. Söz konusu iddialara göre Mustafa Tuna'nın Mamak'tan aday gösterilmesi bekleniyordu.

