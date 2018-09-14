AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

2019 yerel seçimleri öncesi siyasi partiler haretlendi. AK Parti'de kimlerin aday gösterileceği merak konusu olurken, konuya dair Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, "Ankara, Balıkesir ve İstanbul’da sürpriz olabilir" başlıklı yazı kaleme aldı. Zeyrek, edindiği kulis bilgileri bugünkü köşesinde paylaştı:

"ÜÇ BAŞKAN ADAY OLABİLİR"



"Bu aralar Ankara’da siyasi parti genel merkezlerine yakın lokantalarda bol bol aday adayı görüyorum ve sohbetlerde önemli kulisler işitiyorum. O sohbetlerden birinde bir AK Partili, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkan değişikliği yapılan kentlerde yeni belediye başkanlarından memnun olduklarına dair sözlerini hatırlattı ve şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara ve Balıkesir belediye başkanlarının icraatlarından memnun. Üçü de yeniden aday olursa şaşırmam” dedi. İstanbul’u bilmiyorum ama Balıkesir ve Ankara için benzer cümleler duymuştum ve mevcut başkanlar aday yapılırsa şaşırmayacağım."

"İSTANBUL'DA TABAN İTTİFAKI KAÇINILMAZ"



Zeyrek ayrıca yerel seçimde taban ittifakının kaçınılmaz olduğu görüşünde. Son üç seçimde AK Parti ve CHP etrafında fiili taban ittifaklarının oluştuğuna dikkat çeken Zeyrek, İstanbul'u almaları için AK Parti'nin MHP'ye, CHP'nin de HDP'ye mecbur olduğunu yazdı. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

