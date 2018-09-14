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AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Zeyrek İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceğini söyledi.

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

2019 yerel seçimleri öncesi siyasi partiler haretlendi. AK Parti'de kimlerin aday gösterileceği merak konusu olurken, konuya dair Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, "Ankara, Balıkesir ve İstanbul’da sürpriz olabilir" başlıklı yazı kaleme aldı. Zeyrek, edindiği kulis bilgileri bugünkü köşesinde paylaştı:

"ÜÇ BAŞKAN ADAY OLABİLİR"

"Bu aralar Ankara’da siyasi parti genel merkezlerine yakın lokantalarda bol bol aday adayı görüyorum ve sohbetlerde önemli kulisler işitiyorum. O sohbetlerden birinde bir AK Partili, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkan değişikliği yapılan kentlerde yeni belediye başkanlarından memnun olduklarına dair sözlerini hatırlattı ve şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara ve Balıkesir belediye başkanlarının icraatlarından memnun. Üçü de yeniden aday olursa şaşırmam” dedi. İstanbul’u bilmiyorum ama Balıkesir ve Ankara için benzer cümleler duymuştum ve mevcut başkanlar aday yapılırsa şaşırmayacağım."

"İSTANBUL'DA TABAN İTTİFAKI KAÇINILMAZ"

Zeyrek ayrıca yerel seçimde taban ittifakının kaçınılmaz olduğu görüşünde. Son üç seçimde AK Parti ve CHP etrafında fiili taban ittifaklarının oluştuğuna dikkat çeken Zeyrek, İstanbul'u almaları için AK Parti'nin MHP'ye, CHP'nin de HDP'ye mecbur olduğunu yazdı. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bunlar daha heybelerini doldurmadılar, doldursunlar sonra değişir... meali budur...
@eyurtlak O zaman İzmir, Eskişehir, Aydın vs vs de doldurmamıştır. (düz mantıkla baktım)
BURALARA KİMİ BIRAKIRSANIZ KAZANIR KARŞINIZDA ADAY YOK KILIÇTAR OGLU SANADÜŞMAN GİBİ GÖRÜNSEDE GÖZLERİ IŞILDIYOR İSMİNİZİ ZİKREDERKEN SEVGİLİ ERDOGAN DEMESİ HELE.
Ortalıkta ne bakan ne bürokrat var..ne de muhalefet kaldı.Ülkenin değeri onuru iki paralık oldu.Bir gecede 6.90 faiz artırımı...Cezaevleri tıka basa dolu ...Türk parası hemen nerdeyse tuvalet kağıdı değerinde...Ama yüzsüz ha bire konuşuyor...Konuştukca fakirleşiyoruz
Demek ki Transferler döviz olarak yapılamıyorsa, ALTIN olarak yapılacak :))
bursa kesinlikle değişmeli vasıfsız geldi geleli bursayı mahvetti
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