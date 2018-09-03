AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!

Aday belirlerken vatandaşların, teşkilatların görüşleri alınacak. Daha önce anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek. Parti dışından adaylara da teklif götürülecek.
TEŞKİLATLARDA SANDIK
Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre, aday belirlemede ikinci önemli kriter teşkilatlar olacak.
Teşkilatlarda kurulacak sandıklarla belediye başkan adaylarına yönelik temayül yoklaması yapılacak. AK Parti aday belirlerken vatandaşla birlikte el ele gönül gönüle şehri yönetecek isimler belirleyecek. Anketlerle belirlenen sonuçlar o ilin milletvekilleri ve genel merkezdeki yöneticilerden oluşturulacak olan heyetle yerinde gözlemlenecek.
AK Partili belediyelerin fotoğrafı son kez çekilecek, illerin sorunları not edilecek.
Aday belirlerken vatandaşların, teşkilatların görüşleri alınacak.
Anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek.
Ekim ayında adaylar netleşmeye başlayacak.
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