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AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçim için çalışmalarına hız veren AK Parti'de aday belirleme süreci bugün başlıyor. AK Parti bugüne kadar belediyelerle ilgili birçok çalışma yapmıştı. Son kez belediyelerin fotoğrafı çekilecek.

AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!

Aday belirlerken vatandaşların, teşkilatların görüşleri alınacak. Daha önce anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek. Parti dışından adaylara da teklif götürülecek.

TEŞKİLATLARDA SANDIK

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre, aday belirlemede ikinci önemli kriter teşkilatlar olacak.

Teşkilatlarda kurulacak sandıklarla belediye başkan adaylarına yönelik temayül yoklaması yapılacak. AK Parti aday belirlerken vatandaşla birlikte el ele gönül gönüle şehri yönetecek isimler belirleyecek. Anketlerle belirlenen sonuçlar o ilin milletvekilleri ve genel merkezdeki yöneticilerden oluşturulacak olan heyetle yerinde gözlemlenecek.

AK Partili belediyelerin fotoğrafı son kez çekilecek, illerin sorunları not edilecek.

Aday belirlerken vatandaşların, teşkilatların görüşleri alınacak.

Anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek.

Ekim ayında adaylar netleşmeye başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti parti dışı aday yerel seçim

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