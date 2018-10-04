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AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:05 | Son Güncelleme

31 Mart Pazar günü yapılması öngörülen yerel seçimler için seçim takvimini hazırlayan ilk parti AK Parti oldu. Aday adaylarında aranacak özellikler sıralandı. Mevcut belediye başkanlarının önceki yerel seçimlerde dile getirdiği vaatleri yerine getirip getirmediği de mercek altına alındı. Buna göre vaatlerini yerine getirmeyen mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmeyecek.

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Seçim takvimini belirlemek için aylardır yoğun bir şekilde çalışan AK Parti Teşkilat Başkanlığı, seçim startını aday adaylığı başvurularının yapılmasıyla verecek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre AK Parti’den yerel seçimlerde aday adayı olacak kişiler 5-12 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapmaya başlayacaklar.

Aday adaylığı için yapılacak başvuralar sonrası temayül yoklamaları yapılacak.

YÜZÜ GÜLEN, MÜTEVAZI ADAYLAR ARANIYOR

AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın belirlediği seçim takvimine göre bazı büyükşehir belediye başkan adayları ile Doğu ve Güneydoğu illerine ilişkin adayların isimleri erken açıklanacak. Aday adaylarında aranacak özellikler şöyle sıralandı: “Kirlenmemiş, mütevazı, angaje olmayan ve güler yüzlü”

KADIN ADAY SAYISI ARTACAK

AK Parti kaynakları, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde kadın aday sayısında da ciddi bir artış olacağının sinyallerini verdiler. Hem belediye başkan adaylarında hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde kadın adaylara önceki yerel seçimlere oranla daha fazla yer ayrılacağı belirtildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, şu ana kadar büyükşehirlere kimlerin aday gösterileceği konusunda uzun soluklu çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini vurgulayarak, “Çok sayıda AK Partili, bilmediği seçim bölgelerine tebdil-i kıyafetle giderek halkın nabzını tuttu. Kimlerin aday olması halinde oy verecekleri sorusu yöneltildi. Aday olmayı düşünmeyen isimler de çıktı bu incelemede” görüşünü dile getirdi.

VAADİNİ YERİNE GETİRMEYEN BAŞKAN, YENİDEN SEÇİLMEYECEK

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, il ve ilçelerde görev yapan mevcut belediye başkanlarının önceki yerel seçimlerde dile getirdiği vaatleri yerine getirip getirmediğini de mercek altına aldı. Vaatlerini yerine getirmeyen mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmeyeceği de kulislere yansıyan bir başka bilgi oldu. (Habertürk)


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