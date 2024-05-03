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  4. AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.05.2024 07:23
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31 Mart seçimlerinden sonra 'değişim' tartışması bu kez AK Parti içinde başladı. Bazı isimlerin kongreye bile karşı çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi. "Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz." diyen Erdoğan, tedavinin iyi yapılması gerektiğini savunarak, "Kimse bize oy vermek için mecbur değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

2023 seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP, kurultaya kadar değişim tartışması yaşanmıştı. Değişim tartışmaları bu kez AK Parti'de yaşanmaya başladı. 31 Mart'ta tarihinde ilk kez ikinci parti durumuna düşen AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kaybının sona ermesi için değişim mesajı vermişti. Ancak partideki bazı isimlerin buna karşı olması Erdoğan'ı sinirlendirdi.

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"TEK SORUMLU BENMİŞİM GİBİ DAVRANIYOR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. ‘Ne gerek var kongreye’ deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil” dediği öğrenildi.

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İSİMLER DE POLİTİKA DA DEĞİŞİYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris’teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AK Parti’nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AK Parti’deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AK Parti’deki değerlendirmelerde de Erdoğan’ın ‘Bakış açısının değiştiğine’ yönelik yorumlar yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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