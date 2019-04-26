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"AK Parti, demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "27 Nisan askeri bildirisine onurlu bir dik duruş sergileyerek milletin iradesine sahip çıkan AK Parti, demokrasi tarihimizde bir miladın başlangıcına imza atmış ve demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır" -"Hiçbir zaman kinle hareket etmedik ancak millet iradesinin düşmanlarını da unutmadık, unutmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "27 Nisan askeri bildirisine onurlu bir dik duruş sergileyerek milletin iradesine sahip çıkan AK Parti, demokrasi tarihimizde bir miladın başlangıcına imza atmış ve demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır." ifadesini kullandı.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Nisan 2007'deki e-muhtıranın, yakın tarihte demokrasi kültürünün zedelenmesine yönelik kurulan bir tuzak olduğunu belirterek, eski Türkiye'de var olan bürokratik ataletin devlet yönetiminde yarattığı boşluklar bahane edilerek milli iradenin yok sayıldığını, meşru hükümetin baskı ve tehditle durdurulmaya çalışıldığını kaydetti.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin yakaladığı istikrardan rahatsızlık duyanların milletin çıkarlarını gözeten AK Parti'nin yolunu kesmek adına Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladığını ifade eden Usta, bizzat dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından hazırlanan ve laiklik vurgusu yapılan bildiride hükümetin açıkça hedef alındığını kaydetti.

Usta, şunları kaydetti:

"Milli irade 27 Nisan 2007 günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez cuntacı zihniyet karşısında boyun eğmemiştir. Gizli planlarla, kirli manşetlerle insanları yönlendirmeye çalışan karanlık odaklar, zorla ve tehditle AK Parti'yi yıpratıp sindirebileceğini düşünmüş olmasına rağmen AK Parti, 27 Nisan askeri bildirisine onurlu bir dik duruş sergileyerek milletin iradesine sahip çıkmıştır. Gücünü sadece milletten alan AK Parti, demokrasi tarihimizde bir miladın başlangıcına imza atmış ve demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır. Karanlık süreçten milletimizin desteğiyle güçlenerek çıkan AK Parti, tüm engelleri aşarak bugünlere gelmiştir."

- "Hiçbir zaman kinle hareket etmedik"

Usta, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da cesur duruşundan taviz vermeyen Erdoğan ve milletin direnişiyle darbe zihniyetinin ilelebet Anadolu topraklarından silindiğini ifade etti.

Milli iradenin gücüyle Türkiye'nin, bugün zorlu dönemleri geride bırakarak yarınlara daha büyük umutlarla yürüdüğünü belirten Usta, "İnsan odaklı anlayışımızla refah ve özgür yarınlar adına her türlü müdahaleden uzak bir Türkiye için aziz milletimizle birlikte durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman kinle hareket etmedik ancak millet iradesinin düşmanlarını da unutmadık, unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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"27 Nisan e-muhtırası" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Leyla Şahin Usta

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