"AK Parti, demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "27 Nisan askeri bildirisine onurlu bir dik duruş sergileyerek milletin iradesine sahip çıkan AK Parti, demokrasi tarihimizde bir miladın başlangıcına imza atmış ve demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır." ifadesini kullandı.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Nisan 2007'deki e-muhtıranın, yakın tarihte demokrasi kültürünün zedelenmesine yönelik kurulan bir tuzak olduğunu belirterek, eski Türkiye'de var olan bürokratik ataletin devlet yönetiminde yarattığı boşluklar bahane edilerek milli iradenin yok sayıldığını, meşru hükümetin baskı ve tehditle durdurulmaya çalışıldığını kaydetti.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin yakaladığı istikrardan rahatsızlık duyanların milletin çıkarlarını gözeten AK Parti'nin yolunu kesmek adına Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladığını ifade eden Usta, bizzat dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından hazırlanan ve laiklik vurgusu yapılan bildiride hükümetin açıkça hedef alındığını kaydetti.