AK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa film

Partiden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir film hazırlayarak milyonlarca kişiye ulaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı nedeniyle de çalışma yaptı. Kısa film gönüllü vatandaşlardan oluşan ekibin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucunda gerçekleştirildi.

"Atatürk hepimizin" etiketiyle bugün itibarıyla sosyal medyadaki resmi hesaplardan servis edilen 1 dakika 41 saniyelik film, büyük ilgi gördü.

Filmin çekimleri Alsancak, Konak, Bayraklı, Kadifekale ve Asansör bölgesi gibi kentin sembol noktalarında gerçekleştirildi. Filmde 15 Temmuz hain darbe girişimine de dikkat çekilirken, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesindeki "Dahili ve harici bedhahların olacaktır" sözüne atıfta bulunuldu.

Ayrıca simülasyon ile İzmir'deki yüksek katlı binalar Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile kaplanırken, Atatürk'ün silüeti de denize yansıtıldı. Filmde, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabrine giderek dua ettiği ve mezara çiçek bıraktığı anların görüntülerine de yer verildi.