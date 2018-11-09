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AK Parti'den 10 Kasım'a özel kısa film

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle özel bir kısa film hazırladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir film hazırlayarak milyonlarca kişiye ulaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı nedeniyle de çalışma yaptı. Kısa film gönüllü vatandaşlardan oluşan ekibin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucunda gerçekleştirildi.

"Atatürk hepimizin" etiketiyle bugün itibarıyla sosyal medyadaki resmi hesaplardan servis edilen 1 dakika 41 saniyelik film, büyük ilgi gördü.

Filmin çekimleri Alsancak, Konak, Bayraklı, Kadifekale ve Asansör bölgesi gibi kentin sembol noktalarında gerçekleştirildi. Filmde 15 Temmuz hain darbe girişimine de dikkat çekilirken, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesindeki "Dahili ve harici bedhahların olacaktır" sözüne atıfta bulunuldu.

Ayrıca simülasyon ile İzmir'deki yüksek katlı binalar Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile kaplanırken, Atatürk'ün silüeti de denize yansıtıldı. Filmde, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabrine giderek dua ettiği ve mezara çiçek bıraktığı anların görüntülerine de yer verildi.

"ATATÜRK AYRIŞTIRICI DEĞİL, HEPİMİZİ BİRLEŞTİREN ORTAK BİR DEĞERİMİZDİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Şengül, Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirterek, 10 Kasım için akıllarda kalacak ve herkesi etkileyecek bir film hazırladıklarını belirtti.

Filmi yayınlamadan önce teşkilat ile paylaştıklarını ve onların görüşlerini de aldıklarını dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

"Atatürk ve Cumhuriyet, Türk milletinin ortak değeridir. Bu değerlerimizin sonuna kadar arkasında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Atatürk'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyet seviyesine doğru hızla ilerleyerek, güçlü bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız. Farklı siyasi görüşe, yaşam tarzına sahip olabiliriz. Başka partilere de oy verebiliriz. Ama hepimizin ortak kaygısı, Türkiye'nin geleceği olmalıdır. Bizim başka bir ülkemiz, başka bir vatanımız yok. Atatürk de Cumhuriyet de bizim. Atatürk ayrıştırıcı değil, hepimizi birleştiren ortak bir değerimizdir."

Türkiye'nin son dönemde yaşadığı badirelerin, maruz kaldığı iç ve dış odaklı saldırıların beraberlikten asla taviz verilmemesi gerektiğini gösterdiğini aktaran Şengül, "Atatürk'ün 'dahili ve harici bedhahların olacaktır' sözünün ne derece doğru olduğunu bizzat yaşayacak görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve dış odaklı ekonomik saldırılar, bunların en güzel örneği. AK Parti olarak, bir kişiyi bile ötekileştirmeden, bir kişiyi bile dışarıda bırakmadan ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'e sloganla değil, çalışarak ve projeler üreterek layık olacağız." ifadelerini kullandı.

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