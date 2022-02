AK Parti'den '7 Şubat' açıklaması: FETÖ'nün Hakan Fidan'ı hedef alarak...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 7 Şubat operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 10 yıl önceki operasyona göndermede bulunan Çelik, "7 Şubat darbe girişimi, Sn Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur." dedi.

Bugün 7 Şubat.

FETÖ’nün MİT Müsteşarı Sn Hakan Fidan’ı hedef alarak, Sn Cumhurbaşkanımız

@RTErdogan’a ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne dönük darbe girişiminin 10. yıl dönümü.

7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. 7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır.

FETÖ, 7 Şubat’ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur.

7 Şubat darbe girişimi, Sn Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye'nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız…

Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.