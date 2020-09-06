AK Parti'den AB'ye sert tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 6, 2020
Michel gibilerine hatırlatırız; hadlerini bilsinler.
Türkiye ne sopa ile korkutulacak, ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir.