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AK Parti'den AB'ye sert tepki: Hadlerini bilsinler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir." açıklamasını yaptı.

AK Parti'den AB'ye sert tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

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