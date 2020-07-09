AK Parti'den ABD'ye Güney Kıbrıs Rum yönetimi tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. ABD'nin kararının bölgedeki istikrar arayışlarını bozan bir adım olduğunu belirten Çelik, şunları ifade etti:

"Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır.

Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye’yi ve KKTC’yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır.

Cumhurbaşkanımız, Ak Parti’mizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada’da çözüm konusunda her zaman “bir adım önde olacağız” dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti.

Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi’nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti.

ABD’nin attığı bu son adım çözüme değil çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC Ada’da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir."