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AK Parti'den baroların yapısına ilişkin düzenleme hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, barolarla ilgili düzenlemeyle ilgili, "Diğer siyasi partilerin görüşlerini de yeni aldık. Bu değerlendirmeleri de kendi grubumuzda neticelendirerek esasa ilişkin açıklama yapabileceğiz. Henüz olgunlaşma aşamasında olduğundan dolayı fikirlerini aldık." diye konuştu.

AK Parti'den baroların yapısına ilişkin düzenleme hakkında açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP, İYİ Parti ve HDP ile yapılan baro düzenlemesine ilişkin görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Özkan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin, barolarla ve avukatlık kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık. Yaptığımız çalışmanın nihai çalışma olmadığından bahisle çalışmalarımızı ilettik. Bugünkü ziyaretimiz bir istişare görüşmeleri idi.

Çalışma bir buçuk iki aylık sürede belirli bir noktaya geldi. Pek çok teklif değerlendirdi. Diğer siyasi partilerin görüşlerini de yeni aldık. Bu değerlendirmeleri de kendi grubumuzda neticelendirerek esasa ilişkin açıklama yapabileceğiz. Henüz olgunlaşma aşamasında olduğundan dolayı fikirlerini aldık."

PARTİLERE ZİYARET

AK Parti heyeti, barolarla ilgili düzenlemeyi görüşmek üzere bugün saat 14:00'te CHP'yi, saat 15.00’te HDP’yi, saat 16.00’da ise İYİ Parti’yi ziyaret etti. MHP, pakete destek vereceğini açıklamıştı.

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