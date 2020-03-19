HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi

AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde alınması gereken tedbirlerle ilgili genelge gönderdi.

AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki tarafından AK Parti'li belediye başkanlarına gönderilen genelgede, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, gerekli dikkatin gösterilmesi ve bu konuda belediyelerin topluma rehberlik etmeleri gerektiği belirtildi.

İnsanlara yakın temas ortamı oluşturan organizasyonların iptal edilmesi istenen genelgede, şu hususlar yer aldı:

" - Açılış programları, toplantılar, davetler, kutlamalar vb. tüm organizasyonlar ertelenmelidir. Kalabalık oluşmasına imkan sunan cenaze ve düğün gibi organizasyonlarına belediye tarafından kapalı ortam sağlayan çadır hizmetine ara verilmelidir. Vatandaşlar bu konuda bilinçlendirilmelidir.

  • Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır. Umre veya yurt dışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sağlanmalıdır. Bu konudaki ihmaller salgının yayılma hızını artıracak ve yeni birçok insanın enfekte olmasına yol açabilecektir. Kul hakkı sorumluluğu ile hareket edilmesi gerekmektedir. Belediye başkanlarımız bu anlamdaki ziyaretlerine ara vermelidir.

  • Pazar yeri, kapalı çarşılar meydanlar, tramvay ve metro istasyonları, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları ile toplu taşıma araçları belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.

  • Fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimleri artırılmalıdır.

  • Su borcu olan vatandaşlar için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmamalıdır.

  • Mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılmalı, ödeme güçlüğü yaşayan esnafların kira tahsilatları ertelenmelidir.

  • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, resmi kurumlarımız dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemelidir. Sağlık Bakanlığının salgınla mücadele için yayınlamış olduğu kurallara belediyelerimizin tanıtım mecralarında yer verilmeli ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gereken çabalar gösterilmelidir.

  • Toplumsal infial oluşturacak açıklama ve söylemlerden uzak durulmalıdır."

    • (AA)

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
    Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımıErdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı
    Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
    Anahtar Kelimeler:
    ak parti belediye başkanı koronavirüs genelge

    En Çok Okunan Haberler

    Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği

    Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği

    İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara koronavirüs çağrısı

    İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara koronavirüs çağrısı

    Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

    Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

    Beklenen büyük indirim geldi

    Beklenen büyük indirim geldi

    Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

    Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

    Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

    Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

    İlginizi Çekebilir

    Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

    Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

    Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

    Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

    Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

    CHP'den TBMM'ye çağrı!

    CHP'den TBMM'ye çağrı!

    Diğer Haberler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı

    Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı

    Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

    Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

    Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili Özgür Özel'den açıklama

    Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

    Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

    Umreden dönen AK Partili milletvekili mi var? Açıklama geldi

    Umreden dönen AK Partili milletvekili mi var? Açıklama geldi

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.