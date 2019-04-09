HABER

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 08:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlarTürk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar
YSK'dan İstanbul kararıYSK'dan İstanbul kararı
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuruları başlıyor!Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuruları başlıyor!
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamilelik pozu!Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamilelik pozu!
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 seçim sonuçları ak parti istanbul Ali İhsan Yavuz

En Çok Okunan Haberler

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

Diğer Haberler
İşte İstanbul'da oyların yeniden sayılacağı sandıklar

İşte İstanbul'da oyların yeniden sayılacağı sandıklar

YSK'nın İstanbul kararı: İptal dahil kulislerde hangi ihtimaller konuşuluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar: Sonuçları beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.