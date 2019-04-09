AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 9 Nisan 2019