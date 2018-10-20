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AK Parti'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yakında bütün delilleriyle açıklanacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Suudi yetkililerin bu olayı bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. Ancak iş ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklamayı yaptılar. Her şey ortaya çıktı. Bütün delilleriyle yakında açıklanacak" ifadesini kullandı.

AK Parti'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yakında bütün delilleriyle açıklanacak!

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin Konya'da bir otelde düzenlenen eğitim toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında "arbede" sonucu öldürülmesine ilişkin soru üzerine Usta, Kaşıkçı'nın dünya kamuoyunda tanınan bir gazeteci olduğunu belirtti.

Usta, 2 Ekim'den itibaren Kaşıkçı'nın hayatından endişe edilmeye başlandığını vurgulayarak, "Süreç ilerledikçe de kendisinin yaşamadığı noktasında kanaat kesinleşmiş gibiydi. Türk yetkililerin, savcılık, adli ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturma sonucunda zaten birtakım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. Ancak iş ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklamayı yaptılar. Her şey ortaya çıktı. Bütün delilleriyle yakında açıklanacak. Üzücü ve olmaması gereken bir olay. Bir insanın kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya bir iş için girenin, katledilerek oradan çıkmıyor olması çok üzücü bir şey. 2018 yılında dünyanın gözünün önünde böyle bir şeyin yapılıyor olması aslında hala uluslararası alanda güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığını görüyoruz. Burada Suudi yetkililerin tek başına yaptıkları inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir ama üzücü bir olay. Keşke olmasaydı. Değerli bir gazeteci, sadece Suudi Arabistan için değil, dünyadaki insanlar ve mazlumlar için çok daha fazla katkı verebilecek bir insanın bu şekilde katledilmiş olması çok üzücü. Evlilikle ilgili bir belge almaya giren bir insana komplo kurulmuş gibi görünüyor. İnşallah bu son olur." diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN BU OLAYI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALMIŞTIR"

Olayın aydınlatılmasına ilişkin titizlikle çalışma yapan Türk yetkililere ve makamlara teşekkür eden Usta, şunları söyledi:

"Göstermiş olduğumuz dirayet sayesinde Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır. Keşke yaşanmasaydı. Bu bütün dünya için ciddi bir ayıptır. Bu sadece Suudi Arabistan'ın değil, bu olaya dahil olan bütün ülkelerin ayıbıdır diye düşünüyorum. İstanbul'da olması tabi ki üzücü bir olay, keşke olmasaydı. Türkiye üzerine de bu konuyla ilgili yanlış algı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da ve ABD'de olabilirdi. Suudi Arabistan'ın konsolosluğu içerisinde olan bir olay. (Türkiye) Tam tersi bu noktada çok ciddi bir irade sergileyerek konsolosluğun içerisine girerek, bütün incelemeleri, araştırmaları yapıp delilleri ortaya çıkartmıştır. Olayın aydınlatılmasında gerçeğin ortaya çıkarılmasında Türkiye çok ciddi başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Bunu kimsenin unutmaması gerekiyor."

"SONUÇ DEĞİŞMİYOR! BİR İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Usta, Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmesine ilişkin ise "Sonuçta bu insan ne şekilde olursa olsun öldürüldü mü, öldürüldü. Sonuç değişmiyor. Bir insan öldürüldü. Tabii ki Suudi Arabistan bu konuda kendini savunacak birtakım açıklamalar yapacaktır. Gerek adli tıp gerekse yapılan incelemeler hepsini tek tek ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ati alan uskudari gecti ulkeyi muz cumhuriyetine cevirdiniz yaziklar olsun
Sizin pisliklerinizide belgeliyorlar ama sizde yüz onur gurur namus şeref olmadıgı için insanların yüzüne bakabiliyorsunuz
Bir zahmet niçin öldürüldüğünü de açıklayın. Katilleri elini kolunu sallayarak ülkeyi terk edebiliyorlar bu rahatlık nerden geliyor bunu da açıklayın istihbaratlar ne işe yarıyor bu ülkede
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