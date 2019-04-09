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AK Parti'den, CHP'nin Büyükçekmece açıklamasına jet yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali için yaptıkları başvuruyu geri çekmediklerini söyledi.

AK Parti'den, CHP'nin Büyükçekmece açıklamasına jet yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını geri çektiği yönündeki açıklamasına yanıt geldi. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, "Büyükçekmece itirazımızı geri çekmedik, yalan konuşuyorlar" dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

21 ilçede 51 sandıkta oyların tamamının sayılması kararı aldığı bildirilen YSK'nın Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesi talebinin ise daha sonra ele alınacağını açıklanmıştı.

Kısa bir süre önce Büyükçekmece'deki süreçle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri Büyükçekmece'yle ilgili yapmış oldukları müracaatın da reddedileceğini anlayınca bu müracaatı geri çektiler" ifadelerini kullanmıştı.

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