AK Parti'den CHP'ye erken seçim eleştirisi! 'Daha 3 ay önce...'

AK Parti Çubuk İlçe 7. Olağan Kongresi'nde partililere hitap eden Şahin, geleceğin güçlü Türkiye'sini, yarınlarını, daha adil ve müreffeh dünyasını hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. İnsanlığın bütün buhran dönemlerinde Anadolu’nun her zaman inşa edici bir güç olduğunu dile getiren Şahin, "18 yıldır bu uğurda çalışıyoruz. AK Partiyle birlikte söndürülmeye çalışan Anadolu ateşi yeniden harlandı. Ülkemizin, milletimizin ve insanlarımızın potansiyelinin tekrar farkına vardık. Bizi köklerimizden, tarihimizden kopartmaya çalışanlara karşı esaslı bir duruş sergiledik. Düzenleri yıkılanlar, oyunları bozulanlar ne yaparlarsa yapsınlar nafile, başaramayacaklar, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler." diye konuştu. Ülkenin kangren haline gelen birçok sorununu çözdüklerini hatırlatan Şahin, "Demokrasiden, cumhuriyetten, halktan dem vurup vesayetten yana yer alanlara karşı güçlü bir şekilde 'dur' dedik. Aziz milletimizden aldığımız güçle, siz değerli teşkilat mensuplarımızın fedakar ve vefakar çalışmalarıyla bir çok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Savunma sanayi başta olmak üzere yerli üretimi artırdıklarını vurgulayan Şahin, iktidara geldiklerinde savunma sanayinde yüzde 20 olan yerli üretimin bugün yüzde 70’lere ulaştığını anlattı. Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs karşısında başarısız olunurken Türkiye’nin dünyaya örnek çalışmalar yaptığını ifade edin Şahin, Türkiye'nin dünya devletlerinin dörtte üçüne tıbbi malzeme yardımı yaptıklarını aktardı. Erken seçim tartışmalarına da değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 yılının haziran ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini gerçekleştireceğiz. Siz bakmayın CHP liderinin erken seçim istediğine. Daha 3 ay önce, ‘kimsenin erken seçim istediği yok’ diyordu. Ne oldu? Kulağına kim ne fısıldadı? Ne tür bir görüşmeler gerçekleştirdi bilmiyoruz. Ancak bizim gündemimizde seçimin olmadığını, bizim gündemimizde milletimize hizmet olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. FETÖ’nün kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun onlara bir diyet borcu olduğunu biliyoruz. Seçim isterken ne diyor? ‘Hapishanelerde haksız yere yatanlar için erken seçim istiyoruz’ diyor. Kim bu cezaevlerinde haksız yere yatanlar? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunları açıklamalı. Biz bu dili, bu jargonu biliyoruz. Bu dil, bu söylem, bu jargon 15 Temmuz gecesi milletin topunu, tüfeğini millete doğrultan FETÖ’cülerin dilidir. Bu dil ülkemizi bölmeye çalışan PKK’nın ve onun siyasi ayağı HDP’nin söylemidir."