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AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor" dedi.

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin YSK'ya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, şunları söyledi:

CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki “Yassıada zihniyeti”nin hiç değişmediğini gösterdi. Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. “Yüce Divan’a gidersiniz” diye tehdit siyasetine devam etti.

Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor. Hakimlere “Kızılay’da yürüyemezsiniz” diyerek açıkça saldırıyor.

En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, “milletin divanı” yerine “Yassıada divanı” koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki...

Hakimleri Kızılay’da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor.

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