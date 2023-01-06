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AK Parti'den Davutoğlu'nun 'altılı masa' açıklamasına ilk tepki! "Bu 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır"

06.01.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın 10. kez bir araya geldiği dünkü kritik toplantının ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, planladıkları hükümet sistemine dair "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" açıklamasında bulundu. Bu sözlere tepki gösteren AK Partili Hamza Dağ, "Bu 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır" dedi.

AK Parti'den Davutoğlu'nun 'altılı masa' açıklamasına ilk tepki! "Bu 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünkü altılı masa toplantısının ardından bugün yaptığı açıklamada, iktidarda gelmeleri durumunda 6 genel başkanın stratejik kararlarda imza yetkisine sahip olacağını belirtti. AK Parti'den bu açıklamaya gelen tepkide masada yüzde 0,1 oy oranına sahip partilerin olduğuna değinilerek "%50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" ifadeleri kullanıldı.

DAVUTOĞLU: LİDERLER KARARLARDA İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının 6 liderden biri veya bir başkası olsa da 6 genel başkanın karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklarını belirterek "Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" dedi.

AK PARTİ'DEN ALTILI MASAYA 'OLİGARŞİK YAPI' TEPKİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Davutoğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterdi.

"Belli ki 6’lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor" diyen Dağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"%50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor.

"'SİVİL DARBE HAZIRLIĞININ' İTİRAFIDIR"

Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir "Sivil darbe hazırlığının” itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nı etkisiz kılması bir darbedir."

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