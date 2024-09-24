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  4. AK Parti'den Düzce'de Şengüloğlu ile devam kararı: İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz

AK Parti'den Düzce'de Şengüloğlu ile devam kararı: İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz

24.09.2024 16:25
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AK Parti Düzce'de İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile 'yola devam' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Düzce'de 8. Olağan Kongreye Hasan Şengüloğlu ile hazırlanacaklarını açıkladı.

AK Parti'den Düzce'de Şengüloğlu ile devam kararı: İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i ziyaret etti. Görüşmede 8. Olağan Kongre süreci ele alındı.

KANDEMİR: KARAR HAYIRLI OLSUN

Hasan Şengüloğlu ile yola devam edeceklerini açıklayan Erkan Kandemir kararın hayırlı olmasını diledi.

ŞENGÜLOĞLU: İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyareti kapsamında kongre sürecinin değerlendirildiğini belirten AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise şu açıklamayı yaptı:

“Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam. Milletvekilimiz Ercan Öztürk ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’i ziyaret ettik. İl ve ilçelerimizin 8. Olağan Kongre Sürecini değerlendirdik. Gerçekleştireceğimiz kongrelerimizin tarihlerini görüştük. Kongrelerimiz; enerjimizi ve heyecanımızı tazelemenin, değişimin ve yenilenmenin adıdır. Umudun, icraatın ve geleceğin adresi AK Parti’mizin yeni dönemi hepimiz için hayırlı olsun. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Düzce ak parti
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