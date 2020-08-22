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AK Parti'den Fitch'e sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesinin ardından kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings'in Türkiye’nin kredi not görünümünü negatife çevirmesine sert tepki gösterdi.

AK Parti'den Fitch'e sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor.

"NEDEN ŞİMDİ YAPIYOR BU AÇIKLAMAYI?"

Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğalgaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır.

Tam da bu noktada Fitch devreye sokuluyor ve ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıyor. Fitch’in görünümü negatife çevirmesine gerekçe olarak belirttiği hususlar bugün ortaya çıkmış değil. Aylardan beri konuşuluyor.

"İŞTE SİZE BİR SUÇÜSTÜ HALİ DAHA"

Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha. Fitch’in bu açıklamasını, Joe Biden’ın, Erdoğan’ı devirmek için Türkiye’deki muhalefete destek verdikleri açıklamasından ayrı düşünmek mümkün değildir.

"MATEM İLAHİLERİ DİNLİYORLAR"

Demek ki bunlar, hedeflerine ulaşmak için ekonomimiz üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmemişler. Bugüne kadar sonuç alamadılar. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfinden sonra artık yapacakları hiçbir şey kalmadı. Boşuna çırpınıyorlar. Su akar, mecrasını bulur.

Olan kadrolu baykuşlara oluyor. Zaten bozuk olan dengeleri, doğalgaz keşfi ile birlikte yerle bir oldu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Ayasofya’nın açılışından sonra yataklara düşenlerle birlikte matem ilahileri dinliyorlar."

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