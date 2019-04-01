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AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Sonuçlar kamuoyuna yansıdığı şekilde değil

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Sonuçlar kamuoyuna yansıdığı şekilde değil

Şahin, Twitter'daki hesabından, seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir." açıklamasını yaptı.

Şahin, "Yapacağımız itirazlar neticesinde, Ankaralı hemşehrilerinizin iradesinin sağlıklı ve doğru bir şekilde sonuçlara yansıyacağına olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

"YÜKSEK ORANDA GEÇERSİZ SAYILAN OYLAR VAR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da şunları kaydetti:

"İl Başkanlığımızda, sandıklardan ulaşan ıslak imzalı tutanaklar ve raporlar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürütmekteyiz. İlk tespitlerimiz, Ankara'nın seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde birçok usulsüzlüklerin ve yüksek oranda geçersiz sayılan oyların olduğu yönündedir."

(AA)

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