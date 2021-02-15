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Son Dakika: AK Parti'den 'Gara' için ortak metin çağrısı

15.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: AK Parti'den 'Gara' için ortak metin çağrısı

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Irak'ın kuzeyi Gara'da 13 kişinin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesine ilişkin Meclis'te bulunan siyasi partilerin ortak metin hazırlayıp tepki göstermeleri çağrısında bulundu.

AK Parti'li Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 13 kişinin terör örgütü PKK mensupları tarafından silahsız bir şekilde şehit edildiğini söyledi. Zengin, "Bu ateş milletin sinesine düştü. Herkes ağlıyor. Bu olay tahammül edilir bir şey değil. Artık kim nerede durduğunu net olarak ifade etmeli. Partiler karar vermeli, ülkeler karar vermeli nerde durduklarına" dedi.

Zengin, ABD'nin 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bu infazın PKK terör örgütü tarafından işlendiğini net bir şekilde dile getirdi. Bundan sonra şarta bağlı bir kınamanın hiçbir faydası olmayacağını düşünüyoruz. Başta ABD olmak üzere özellikle Avrupa'da lojistik destek verenler, onları masumlaştıranlar, onların eylemcilerini kendi yanlarına alarak açıklama yapanlar, daha öteye götürerek insan hakları ihlalleriyle bunları yan yana getirenler bu konuda vicdanlarında bir sızı hissetmeli" diye konuştu.

'TOPLUMU BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Zengin, olayın ardından bazı HDP milletvekillerinin açıklamalarına dikkat çekerek, "HDP bu tarz olaylar karşısında hemen yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu tavırları ile toplumu bölmeye çalışıyorlar. Meclis'te de aynı tavırlarına şahit oluyoruz. Yaptıkları bu eylemler neticesinde attıkları tweet nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı" ifadesini kullandı. Yarın TBMM Genel Kurul'da bütün partilerin ortak bir metin hazırlayarak tepki göstermeleri çağrısında bulunan Zengin, "Yarın TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu imzayla gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacaklar" bilgisini paylaştı.

'MUHALEFET PARTİLERİ HDP'LİLEŞİYOR'

Zengin, 13 kişinin şehit edilmesinin ardından muhalefet partililerin açıklamalarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"HDP ile işbirliği içinde olan siyasi partilerin, sanki HDP'yi incitmemek adına kullandıkları üslupta bir sorun olduğunu görmek lazım. Kullandıkları üslupta PKK'yı telaffuz etmeden, hiçbir konuya değmeden, ittifak içinde oldukları partiye dokunmamaya, incitmemeye gayret ederek, bu kadar elim vahim bir hadiseyi böyle mesafeli anlatım içerisinde yaklaşmalarını Türkiye siyaseti açısında hüzünlü gördüğümüzü ifade etmek lazım. Muhalefet partileri gittikçe HDP'lileşiyor. Vahşice bir infaz yapıldı. Terör örgütünün elinden onları almak için çok büyük gayretlerimiz oldu. Bu ülkenin askerine, hükümetine suç yüklemeye çalışan tavır hepimizi düşündürmeli. Bu manada yarın Türkiye'de bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Siyasi partilerin nerede nasıl duracaklarına, 'amasız', 'şartsız' karar vermeleri gerekiyor."

DHA

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