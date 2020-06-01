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AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki çirkin saldırıya sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2020 16:57 | Son Güncelleme

AK Parti'den Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik yapılan saldırıya ilişkin sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki çirkin saldırıya sert tepki

AK Parti Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."

AA

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye çirkin saldırıGüney Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye çirkin saldırı

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