HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'den CHP'li belediye başkanının davet edildiği iddiasına yanıt geldi: "Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık"

AK Parti'den CHP'li belediye başkanının davet edildiği iddiasına yanıt geldi: "Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık"

13.01.2025 18:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MYK toplantısının ardından partinin sözcüsü Ömer Çelik terörle mücadele hakkında verdiği mesajlarla dikkat çekti. "Terörün en büyük motivasyonu siyonistler" ifadelerini kullanan Çelik, "Şimdiye kadar Kürt kardeşlerimiz ne emperyalist projelere ne de siyonizmin yalanlarına yüz vermediler, her zaman doğru yerde durdular" dedi. Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediye başkanını partiye davet ettiği iddiasına da yanıt verdi.

AK Parti'den CHP'li belediye başkanının davet edildiği iddiasına yanıt geldi: "Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

AK-PARTIDE-MYK-TOPLANDI_514097_152176

"ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ"

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Önceliğimiz deprem bölgesinin kalkınması.

  • İç cephe esasını tüm kongrelerimizde anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısına bağlı olarak hareket ediyoruz.

'TERÖRLE MÜCADELE' MESAJI

  • Terörle mücadele hassasiyetimiz sürüyor. Terörün sadece teröristlerden ibaret olmadığını, terör çerçevesinde bir projenin yürürlüğe konmaya çalışıldığını defalarca ifade ettik. Son zamanlardaki gelişmeler tüm bunları daha net şekilde gösterdi. Dolayısıyla bu mücadele kararlılıkla sürecek.

  • Suriye'deki gelişmeler partimizce yakından takip ediliyor. Suriye devrimini tebrik ediyoruz.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ HER ZAMAN DOĞRU YERDE DURDU"

  • Terörü gündemden çıkarmaya odaklandık. Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir inisiyatif ortaya koydu. Terörün en büyük motivasyonu siyonistler. Şimdiye kadar Kürt kardeşlerimiz ne emperyalist projelere ne de siyonizmin yalanlarına yüz vermediler, her zaman doğru yerde durdular.

Ekran görüntüsü 2025-01-13 174923

"HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

  • Kırmızı çizgimiz açık: iç cepheyi güçlendirmek. Asla taviz söz konusu değil. Terörle müzakere yok, bir çerçeve var. Terör üzerinden bir yere varmak isteyenlere izin vermeyiz. Hedef 'terörsüz Türkiye'ye ulaşmak.

"YPG KENDİNİ FESHETMELİ"

  • Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Türkiye'nin ilkesi: Suriye Suriyelilerindir. YPG kendini feshetmeli. Suriye'nin toprak bütünüğlünün korunması öncelik olmalı.

  • Cumhurbaşkanımızla Donald Trump'ın hukuku iyi. Yeni ABD yönetimi Gazze için adım atmalı.

CHP LİDERİ ÖZEL'İN 'SİYASİ TRANSFER' İDDİASINA YANIT

  • Böyle şifreli konuşmaya gerek yok. Diyecek ki şu belediye başkanı geldi, şöyle bir şey yaptı. Sayın cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor. Sayın cumhurbaşkanımızın mesaisinin el verdiği ölçüde kapısı herkese açık.

DEM PARTİ HEYETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

  • DEM Parti'nin cumhurbaşkanımızla görüşmesi şu an için gündemde değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı! Sessizliğini bozdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı! Sessizliğini bozdu
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Balıkesir'de korkunç olay! Tapu müdürlüğünün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı... 3 gözaltı

Balıkesir'de korkunç olay! Tapu müdürlüğünün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı... 3 gözaltı

Akaryakıta dev zam yolda!

Akaryakıta dev zam yolda!

Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular başladı, doğum yardımları da artırıldı

Faizsiz kredi desteği artık 81 ilde! Başvurular başladı, doğum yardımları da artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırdığı iddia edilen CHP'li ismi açıkladı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.