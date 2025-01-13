AK Parti'den CHP'li belediye başkanının davet edildiği iddiasına yanıt geldi: "Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık"

Terörle mücadele hassasiyetimiz sürüyor. Terörün sadece teröristlerden ibaret olmadığını, terör çerçevesinde bir projenin yürürlüğe konmaya çalışıldığını defalarca ifade ettik. Son zamanlardaki gelişmeler tüm bunları daha net şekilde gösterdi. Dolayısıyla bu mücadele kararlılıkla sürecek.