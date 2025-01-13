AK Parti'den CHP'li belediye başkanının davet edildiği iddiasına yanıt geldi: "Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Toplantının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Önceliğimiz deprem bölgesinin kalkınması.
Terörle mücadele hassasiyetimiz sürüyor. Terörün sadece teröristlerden ibaret olmadığını, terör çerçevesinde bir projenin yürürlüğe konmaya çalışıldığını defalarca ifade ettik. Son zamanlardaki gelişmeler tüm bunları daha net şekilde gösterdi. Dolayısıyla bu mücadele kararlılıkla sürecek.
Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Türkiye'nin ilkesi: Suriye Suriyelilerindir. YPG kendini feshetmeli. Suriye'nin toprak bütünüğlünün korunması öncelik olmalı.
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