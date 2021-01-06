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AK Parti'den İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu

06.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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AK Parti'den İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti'nin tüm il ve ilçe teşkilatları tarafından eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Fikri Sağlar, başörtülü hakimlerle ilgili olarak, "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesi hakkındaki sözleri ve gazeteci Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri de tartışılmıştı.

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