AK Parti'den İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elitaş'ın ifadeleri şöyle:

İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak. FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmuştur sözleri nedeniyle Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz. Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar. Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahmen Müfit Yetkin. 6 kişinin imzası var zaten bu önergelerde. Bizim FETÖ’nün siyasi olduğumuz suçlamasından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ, ERDOĞAN HANGİ SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon programında 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti. Başbuğ'un bu sözleri Ankara'da yeniden FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını başlatmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur" sözleriyle tepki göstermiş ve Poyrazköy'de toprağa gömülü olarak bulunan silahlarla ilgili soruşturmayı işaret ederek "Bu öyle boru göstermeye benzemez. " demişti.

BORU TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Genelkurmay Başkanı Orgenaral İlker Başbuğ, 2009'daki Poyrazköy'deki kazılara ilişkin konuşmasında arazide gömülen 'boşlav silahları'nı göstererek "hiçbir işe yaramayacak boş lav silahlarının neden gömüldüğünü"sormuştu.Başbuğ'un toplantıda boş lav silahlarıyla ilgili sözleri, 'Bunlar boru' kelimesiyle manşetlere taşınmış ve uzun süre gündem olmuştu.





