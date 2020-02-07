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AK Parti'den İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" açıklamasıyla başlayan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' polemiği büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız.' çağrısının ardından AK Parti bugün harekete geçiyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, öğleden sonra Başbuğ hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

AK Parti'den İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu

26'ncı Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün 'siyasi ayağı' tartışmasına ilişkin "2009 yılında askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" sözlerinin yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında, Başbuğ'un çıkışıyla ilgili "Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Bu öyle boru göstermeye benzemez" demişti. Erdoğan'ın çağrısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün düzenlediği basın toplantısında "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Açıklamaların ardından AK Parti, bugün harekete geçti. AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Elitaş, "6 kişi öğleden sonra İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elitaş'ın ifadeleri şöyle:

İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak. FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmuştur sözleri nedeniyle Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz. Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar. Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahmen Müfit Yetkin. 6 kişinin imzası var zaten bu önergelerde. Bizim FETÖ’nün siyasi olduğumuz suçlamasından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ, ERDOĞAN HANGİ SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon programında 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti. Başbuğ'un bu sözleri Ankara'da yeniden FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını başlatmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur" sözleriyle tepki göstermiş ve Poyrazköy'de toprağa gömülü olarak bulunan silahlarla ilgili soruşturmayı işaret ederek "Bu öyle boru göstermeye benzemez. " demişti.

BORU TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Genelkurmay Başkanı Orgenaral İlker Başbuğ, 2009'daki Poyrazköy'deki kazılara ilişkin konuşmasında arazide gömülen 'boşlav silahları'nı göstererek "hiçbir işe yaramayacak boş lav silahlarının neden gömüldüğünü"sormuştu.Başbuğ'un toplantıda boş lav silahlarıyla ilgili sözleri, 'Bunlar boru' kelimesiyle manşetlere taşınmış ve uzun süre gündem olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yavuz hırsız ev sahibi bastırırmış.
aldınız talimatı hemen suç duyurusu sizin döneminiz bitince sizi kim kurtaracak bakalım
ilker başbuğ'u hapise atan ve suçsuz yere yıllarca içerde kalmasını sağlayan fetödür. Bugün de fetöcüler yine iş başında ilker başbuğ'a saldırıyorlar. Çünkü biliyorlar Başbuğ gibiler bu ülkeyi fetö alçağına teslim etmedi etmeyecek. korkuları o yüzden.
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