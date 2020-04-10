AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem ZenginZengin, AK Parti Grubu’nda açıklama yaptı. İnfaz düzenlemesiyle ilgili Zengin, en zor kanun görüşmelerinin yapıldığını belirterek, “İnfaz kanunu zor bir kanun. Mağdurlar var toplumda etkisi var. İnce çizgi üzerinde yürüyoruz, zor süreç. HDP yoklama talepleri var. Milletvekilleri ve sizlerin sağlığını korumak önemli. 6 bin maske tüketmiş milletvekilleri. Kalabalık oluyoruz nefes almak, maskelerle konuşmak çok zor. Bu şartlara uygun bir performans, anlayış bekliyoruz. Yaşlı, sokağa çıkması uygun olmayan yüze yakın milletvekili var, tedavi görenler var, milletvekillerimizden anlayış bekliyoruz. Danışma Kurulu’nda teklifte bulunduk. Cumartesi, Pazar, Pazartesi çalışmaya devam edeceğiz. Ara vermeyeceğiz. Bir taraftan özellikle HDP grubunda kanun çıkmasın diye bir uğraş görüyoruz. Mümkün olduğunca kısa sürede çıkması için biz hafta sonu çalışmaya karara verdik” ifadelerini kullandı.

'BAZI SUÇLARDA İNFAZI AZALTIYORUZ'



İnfaz kanun teklifine ilişkin olarak kamuoyuna yanlış anlatıldığını söyleyen Zengin, “Kadınlarla ilgili suçlar konusunda bilerek gerçeğin çarptırıldığını görüyoruz. Neyin suç, neyin ceza olduğuna mahkeme kurarak Mecliste karar vermiyoruz. Suç da ceza da yerindedir. Bazı suçlarda infazı azaltıyoruz. Toplum vicdanını yaralayan bir suçla alakalı indirim getirmiyoruz. İnsanların kalben müsterih olmasını istiyorum. Kadınlar rahat olsun. Kadınların hakkı, hukuku bize emanet, onları rahatsız edecek bir şey buradan çıkmaz” dedi.

Zengin, sağlık çalışanlarına şiddet kanununu da kendilerinin çıkartacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

