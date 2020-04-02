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AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den infaz düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

Özkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz.

Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır."

Ayrıntılar geliyor...

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Cahit Özkan ak parti infaz düzenlemesi

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