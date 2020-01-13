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  4. AK Parti'den inşaatlar için getirilen yeni kanun teklifi hakkında açıklama

AK Parti'den inşaatlar için getirilen yeni kanun teklifi hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, inşaatlar için verilecek olan yeni kanun teklifi hakkında konuştu.

AK Parti'den inşaatlar için getirilen yeni kanun teklifi hakkında açıklama

Muş'un açıklamaları:

Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Bundan sonra binalar istediği kadar yukarı gidemeyecekler. Bundan sonra çıkacak imar planları kısıtlanmış olacaktır. Ortalama bir yükseklik belirlenecektir.

Eğer belediyeler bunu yapmazlarsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu yapacak, ortaya çıkacak rakamlar belediyeden tahsis edilecek.

Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı bir imar değişikliği de yapamayacak.

Köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı vatandaşlarımızın valilikten onay almasını getiriyoruz.

İmar Barışı'na müracaat edip kayıt belgesi alan vatandaşların güçlendirme yapmasının önünü açıyoruz.

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