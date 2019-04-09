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AK Parti'den 'İstanbul'da seçim yenilensin' başvurusu!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvurusu yaptı.

AK Parti'den 'İstanbul'da seçim yenilensin' başvurusu!

Son dakika habere göre, AK Parti Büyükçekmece ve tam kanunsuzluk itirazını birleştirerek YSK'ya başvurdu. AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için başvuru yaptı.

Dün YSK'nin AK Parti temsilcisi Recep Özel, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini açıklamıştı. Buna göre, AK Parti, "olağanüstü itiraz" hakkını kullanarak, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'daki seçiminin yenilenmesini talep edebilecek.

Seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için iddiaların, somut verilerle ortada olması ve bu şekilde oy kullanan seçmen sayısının sonucu etkilemesi gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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