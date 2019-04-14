AK Parti'den İstanbul için yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah."

"Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 14 Nisan 2019

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