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AK Parti'den İstanbul seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasıyla ilgili açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2019 18:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız, çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den İstanbul seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlendiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."

Anadolu Ajansı, İstanbul seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildiğini duyurmuştu.

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