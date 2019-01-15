AK Parti'den istifa eden 250 kişi CHP'ye katıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Karşıyaka’da oy oranının en düşük olduğu yer olan Örnekköy Mahallesi’nde yaklaşık 250 AK Parti üyesi Roman vatandaş, AK Parti’den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılmasını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, düzenlenen etkinlikle CHP'ye katıldıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Örnekköy mahallesinin Karşıyaka’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy oranının en düşük mahallelerden olduğunu hatırlatarak “Yaklaşık 250 roman vatandaşımız partimize üye oldu. Çok güzel bir etkinlikti. Bizleri karşılayan ve partimize üye olan mahallelerinde karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"SAMİMİYETİMİZİ VE İYİ NİYETİMİZİ GÖRDÜLER"

İz Gazete'den Tugay Can'ın haberine göre, Örnekköy mahallesindeki buluşmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Özcan Purçu ise, “Mahallede büyük bir şölen gerçekleştirdik. Buradaki roman vatandaşlarımız bize ‘AKP’ye inandık ama boşuna inandık. Ama bizim için hiçbir çalışma gerçekleştirmedi. Biz bundan sonra Cumhuriyet Halk Partili’yiz’ dediler. Buradaki vatandaşlarımız yerel seçim sürecinde samimiyetimizi ve iyi niyetimizi gördü.” ifadelerini kullandı.