AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'daki programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretinin ardından Başkan Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendiren Uysal, "Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye'nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye'nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem" dedi.

'TÜRKİYE İKİ KUTUPLU BİR SİYASETE MAHKUM EDİLEMEZ'

Türkiye'de ortak paydaların daha fazla aranacağı bir dönemin açıldığını aktaran Uysal, "Önümüzdeki süreci, ben çok aktörlü bir dönem olacağı şeklinde değerlendiriyorum. Türkiye'yi, iki kutuplu bir siyasete mahkum edip adeta 'Bir şişeye gaz basarmış' gibi çoğulculuğunu reddedecek sosyolojik bir mantıkla değil, temsiliyetinin önünü açacak siyasal sistem olması gerektiği inancındayız. Başta seçim barajı olmak üzere daraltılmış bölge veya farklı farklı modellerin uygulanması için ekim ayında kanun teklifi vereceğiz" diye konuştu.