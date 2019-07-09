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AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'a, DP'ye katılması çağırısında bulundu.

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'daki programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretinin ardından Başkan Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendiren Uysal, "Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye'nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye'nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem" dedi.

'TÜRKİYE İKİ KUTUPLU BİR SİYASETE MAHKUM EDİLEMEZ'

Türkiye'de ortak paydaların daha fazla aranacağı bir dönemin açıldığını aktaran Uysal, "Önümüzdeki süreci, ben çok aktörlü bir dönem olacağı şeklinde değerlendiriyorum. Türkiye'yi, iki kutuplu bir siyasete mahkum edip adeta 'Bir şişeye gaz basarmış' gibi çoğulculuğunu reddedecek sosyolojik bir mantıkla değil, temsiliyetinin önünü açacak siyasal sistem olması gerektiği inancındayız. Başta seçim barajı olmak üzere daraltılmış bölge veya farklı farklı modellerin uygulanması için ekim ayında kanun teklifi vereceğiz" diye konuştu.

demokrat

'ELBETTE DAVET EDİYORUZ'

Bir gazetecinin "Ali Babacan'ı partinize davet eder misiniz" sorusu üzerine Başkan Uysal, şunları kaydetti:

"Elbette. Biz, Türkiye'de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz. DP'nin çatısı Türkiye'de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır. O açıdan biz, zaten önümüzdeki süreçte daha fazla birliktelikleri arayacağız. Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz."

"Değişimin önünü açacak süreçlerin işlemesini bekliyoruz" diyen Gültekin Uysal, erken seçim tartışmalarına değindi. Başkan Uysal, "Tabii sistem değişti. Erken seçim talebi, eskisi gibi kısa vadede siyasette çok büyük kırılmalar, iktisadi altyapısızlıklar ve çok fazla çöküşler yaşanmadığı sürece Türkiye'nin önüne gelmez kanaatindeyim. Ama Türkiye'de bugün sadece iktidarın sayısal çoğunluğuyla halledemeyeceği birçok meydan okumayla karşı karşıyayız. O açıdan siyasette, rekabet unsuru olmaktan çıkartabileceğimiz çok önemli müşterek meseleler var" diye konuştu.

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Ali Babacan Demokrat Parti DP ak parti

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