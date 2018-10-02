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AK Parti'den ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, ittifak için, 'Cumhur İttifakı'na ilişkin formüller önümüzdeki günlerde netleşir' dedi.

AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti ve MHP arasındaki olası yerel seçim ittifakına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, "Bahçeli-Erdoğan görüşme tarihi henüz net değil, bugün MYK'da görüşülür. İttifaka ilişkin yol haritası, akıl yürütme ve istişare ile belli olur. Cumhur İttifakı'na ilişkin formüller önümüzdeki günlerde netleşir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki ak parti MHP

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mhp ile seçime girin belediyeleri alın istikrar gelsin dolar 20 tl olsun....
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