AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti ve MHP arasındaki olası yerel seçim ittifakına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Özhaseki, "Bahçeli-Erdoğan görüşme tarihi henüz net değil, bugün MYK'da görüşülür. İttifaka ilişkin yol haritası, akıl yürütme ve istişare ile belli olur. Cumhur İttifakı'na ilişkin formüller önümüzdeki günlerde netleşir." dedi.
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