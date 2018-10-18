AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ittifak görüşmeleri için "Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz" dedi.

Kaynak: AA

