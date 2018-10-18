HABER

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ittifak görüşmeleri için "Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum" dedi.

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ittifak görüşmeleri için "Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz" dedi.

Kaynak: AA

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısıMHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı
CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesiCHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti ittifak seçim ittifakı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Firavun mu dedi?...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türkiye-ABD ilişkileri çok ciddi etkilenecek

CHP'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türkiye-ABD ilişkileri çok ciddi etkilenecek

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

Erdoğan'dan ABD'ye: Siz yapamazsanız biz temizleriz!

Erdoğan'dan ABD'ye: Siz yapamazsanız biz temizleriz!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.