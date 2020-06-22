HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması (Tunç Soyer'in sözleri olay olmuştu)

AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması (Tunç Soyer'in sözleri olay olmuştu)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor.' ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması (Tunç Soyer'in sözleri olay olmuştu)

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, güzel İzmir'in marka şehirlerden biri olduğunu belirtti. Hükümetin İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yaptığını anımsatan Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunların yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atması gerektiğinin altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

"Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belliyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim' gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir."

Her gün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktıklarını ifade eden Çelik, " 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, İzmir'in her zaman güzel olacağını, hiçbir toksik siyasi gündemin kenti kirletemeyeceğini belirtti.

AK PARTİLİ MUŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

AK Partili Muş açıklamasında, 'CHP-HDP zihniyetinin sinsi amaçları birer birer ortaya çıkıyor. Tunç Soyer İzmir’e ayrı bayrak ve para talebinde bulunmuş. Bu planın gayesi bölücülere altyapı hazırlamak! Belli ki bunu sadece İzmir için değil başka yerler için de planlıyorlar! Bölücülüğe asla müsaade etmeyiz!' dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldığı bir video konferans görüşmesinde "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu söyle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Bahçeli'den sert tepki: Güdümlü kaos yürüyüşüBahçeli'den sert tepki: Güdümlü kaos yürüyüşü
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

Kurban vekalet ücretleri belli oldu!

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşları içinde anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşları içinde anlattı!

Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır

Bahçeli'den sert tepki: Güdümlü kaos yürüyüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'daki sel mağdurlarına taziye telefonu

Erdoğan'dan taziye telefonu

Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz koronavirüse yakalandı

AK Partili başkanda koronavirüs çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

MAK anket sonuçlarını açıkladı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.