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AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "çiftçilere bedava elektrik" önergesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını hatırlattılar

11.01.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı belediye meclis toplantısında AK Parti Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki "çiftçilere ücretsiz elektrik" yönündeki vaadini hatırlatarak önerge verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal toplantıda yaptığı açıklamada, "Bir öneri ortaya koydunuz, biz bunu destekliyoruz. Buyurun, Genel Başkanınızın önerisinin arkasında ne kadar durabileceksiniz, görelim burada." ifadelerini kullandı. Önerge CHP oylarıyla reddedildi.

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "çiftçilere bedava elektrik" önergesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını hatırlattılar

Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı belediye meclis toplantısında AK Parti Grubu tarafından "çiftçilere ücretsiz elektrik" verilmesi yönünde önerge verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlurfa'daki çiftçilere yönelik açıklaması hatırlatılarak sunulan önerge CHP oylarıyla reddedildi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı 1. oturumu Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI HATIRLATARAK ÖNERGE VERDİLER

Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söylemlerini hatırlatarak İzmir'deki çiftçilerin elektrik ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması yönünde önerge verdi.

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"BU MECLİS KARARINA KONU OLACAK BİR ÖNERGE DEĞİL"

Önerge üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "Bu meclis kararına konu olacak bir önerge olmadığından CHP grubu olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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"BUYURUN GEREĞİNİ YAPIN DİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise yaptığı konuşmada, gerçekçi söylemler için önergenin gündeme alınmasını önerdi.

Hızal, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan 'Şanlıurfa Belediyesini bize verin, biz Şanlıurfa'daki çiftçi kardeşlerimize elektriği ücretsiz vereceğiz' dedi. Biz verilmesi planlanandan değil, verilmiş bir belediyeden bahsediyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir, tarımın yoğun yaşandığı, Türkiye'de önde gelen şehirlerden biri. Bu söylemi destekliyoruz. Buyurun, gereğini yapın diyoruz. Bunun meclis kararı ile yapılmasını öneriyoruz. Bunun için bunun komisyonlara sevk edilmesi, komisyonlarda görüşülmesi ve karar alınması gerektiğini söylüyoruz.

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"GENEL BAŞKANINIZIN ÖNERİSİNİN ARKASINDA NE KADAR DURABİLECEKSİNİZ GÖRELİM BURADA"

Yoksa bunu 90'lı yılların popülist söylemleri ile 'Biz iktidara gelince şunları şunları yapacağız' şeklinde bir vaat olarak görüyorsanız, kabul etmeyebilirsiniz. Ama biz öyle olmaması gerektiğini düşündüğümüz için bugün bu önergeyi verdik. Devlet yönetmek ve şehir yönetmek ciddiyet ister. Elbette muhalefet söyler. Bir öneri ortaya koydunuz, biz bunu destekliyoruz. Buyurun, Genel Başkanınızın önerisinin arkasında ne kadar durabileceksiniz, görelim burada."

ÖNERGE KABUL EDİLMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çiftçilerin kullandığı elektriğin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması" için verilen önergeyi mecliste oylamaya sundu.

CHP meclis üyelerinin ret oylarıyla önergenin meclis gündemine alınması kabul edilmedi. (AA)

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İzmir Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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