AK Parti'den İzmir'e özel kanun! Hamza Dağ duyurdu: Önümüzdeki günlerde Meclis'e göndereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mart ayıonda yapılacak yerel seçimler için değerlendirmelerden bulundu. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin yürüttüğü kampanyanın başındaki isim olan Dağ, "Allah'a şükür 2023 kampanyasını yönetmek şerefi bizde oldu. Ömür boyu onurla gururla taşıyacağımız, en öneml görev diye değerlendirebilirim" diye konuştu.

İzmir'deki çarpık kentleşmenin en önemli sorunlardan biri olduğunu savunan Dağ, İzmir'in kentsel dönüşümü için özel bir kanun çalışması yapıldığını ve kısa sürede Meclis'e sunulacağını duyurdu.

"İZMİR YÜZDE 70'İNİN DÖNÜŞMESİ GEREKEN BİR ŞEHİR"

Gündeme Bakış'ta yer alan habere göre; İzmir'in planlarının yapılması gerektiğini anlatan Dağ, "Büyükşehir'in çalışmalarını konuşmaya gerek yok, çünkü çalışma yaptıklarını kendileri iddia ediyorlar, çalışma yapmıyorlar. En son daire başkanlığını da kapattılar. Depremle ilgili kendilerinin bir derdi, tasası var mı, ondan da emin değilim açıkçası. İzmir yüzde 70'inin dönüşmesi gereken bir şehir ve bu konuda hızlı hareket etmemiz lazım" dedi.

İZMİR'E ÖZEL KANUN DÜZENLEMESİ

İzmir için özel bir kanun düzenlemesi yapıldığın açıklayan Dağ, "Bizim bu konuda bir kanun düzenlemesi çalışmamız var. İzmir için özel bir çalışma. Bu dönüşümü sadece Hazine ile değil, Dünya Bankası ve dünyanın değişik kredi sunan kurumlarında 2 yıl ödemesiz, uzun vadeli kredi sunan bir çalışma. Okullar ve kamu kurumlarının dönüşümü yapılacak. Önce okulları alacağız, kanuni çalışmayı yaptık, meclise önümüzdeki günlerde göndereceğiz. Bizzat takip ettiğim bir iş, milletvekili olmadığım için kanun teklifini imzalayamayacağım ama kanuni düzenlemenin bizzat takipçisiyiz" dedi.







