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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Rahatsız edici'

18.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Rahatsız edici'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi olayına ilişkin 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' sözlerine tepki gösterdi. Zengin, "13 vatandaşımızın şahadetiyle alakalı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği ifade fevkalade rahatsız edicidir, üzüntü vericidir. Faillerin ortaya çıkmasını örtmeye yönelik bir tavırdır" dedi.

AK Parti'li Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını anımsatarak, "Sağlık Bakanımız her ille alakalı değerlendirmeler yapıyor. Mart ayından itibaren koronavirüsle alakalı kademeli olarak şehirlerimizde bir rahatlama olacak. Her birimizin uğraşı ile bu salgının altından kalkabileceğimize inanıyorum" dedi.

'VAHİM BİR İFADE'

Zengin, Irak'ın kuzeyi Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi olayına ilişkin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Genel Kurul'da bilgilendirme yaptığını hatırlattı. Buna rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Zengin, "İfade şöyle, 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır.' Bu ifadeleri reddediyoruz. Bu ifade son derece yanlıştır. Sadece yanlıştır diyerek geçemeyiz. Bence Sayın Kılıçdaroğlu bu sözün nereye varacağını yeteri kadar muhakeme edememektedir. Çünkü bu bir hatadan öte vahim bir ifadedir. 13 vatandaşımızın şahadetiyle alakalı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği ifade fevkalade rahatsız edicidir, üzüntü vericidir. Faillerin ortaya çıkmasını örtmeye yönelik bir tavırdır" diye konuştu.

'GERÇEK SUÇLULARI SAKLAMAYA YÖNELİK BİR TUTUMDUR'

Zengin, 13 Türk vatandaşını katleden PKK'nın kendisi olduğunu ve bütün dünyanın da bunu bildiğini, otopsi raporlarının bunu teyit etttiğini belirtti. CHP'nin, gerçek faillerin görünmesine engel olmaya dönük tavırlar sergilediğini kaydeden Zengin, "Gerçek failleri, gerçek suçluları saklamaya yönelik bir tutumdur, yaklaşımdır, tavırdır. Siyaseten elbette söylenecek şeyler vardır. Ama asıl konuyu tartışmadan böyle bir alan açmak kesinlikle terörün elini güçlendirmektir. Zaman zaman asıl faille bir anlaşmalar olur. Bu tavır bize bunu sorduruyor. HDP ile bir anlaşma, bir ortak zemin mi vardır. Bunları ifade ederken" ifadesini kullandı.

'CHP BUNU HDP'YE SORMALIDIR'

Zengin, Meclis'te teröre karşı ortak tavır konusunda yaptıkları çağrıyı yineleyerek, "Annelerin babaların yürekleri yanık. Bütün siyasi partilere, başta CHP'ye düşen bu suça ortak olmamaktır" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Zengin, HDP'li Pervin Buldan ile AK Partili Öznur Çalık arasında geçen telefon görüşmesinin sorulması üzerine, "CHP, bu konuyla ilgili HDP'ye dönerek sormalıdır. Pervin Buldan bu rehinelerle ilgili bu kadar bilgiyi nereden aldı. CHP bunu HDP'ye sormalıdır" dedi.

Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin kim olduğuna ilişkin bir soru üzerine Zengin, "İsim hiç önemli değil. Merak etmedim. Şaşırdığım şey bir kadın olması. Asıl önemli olan oraya bir kadın milletvekilinin gitmesi. Ama yeri geldiğinde Sayın bakanımız o ismi açıklayacaktır" diye konuştu.

DHA

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