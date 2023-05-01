AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun kentsel dönüşümle ilgili sözlerine tepki

İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm alanı olarak bilinen Gaziemir Aktepe Emrez bölgesinde, 25 Eylül 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından temeli atılan konutlara ilişkin AK Parti'den tepki geldi.

"BU PROJEYİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NA DEVREDİN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, proje alanında incelemeler sonucu yaptığı açıklamada, "Sadece 7 aydır değil, 10 yıldır temeli atılmayan bir proje burası. Bizim çağrımız şudur: Büyükşehir Belediyesi bunu yapamayacak, bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsin. Biz bakanlık olarak bunu yaparız, Gaziemirli hemşehrilerimizi de mağdur etmeyiz. Sizin bu projeyi yapma beceriniz yok. Zaten bunu yapamayan da deprem bölgesinde, bırakın 1 milyona yakın konutu yapmayı 3-5 tane bile konutu bile yapmayı beceremez." ifadelerini kullandı.

PROJE ALANINDAKİ YOLUN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, bölgedeki çalışmalara ilişkin "10 yıldır bölgenin imar planları yapılmadı" diyerek şunları kaydetti:

"Aktepe Emrez bölgesi, İzmir'in 120 hektarlık en büyük kentsel dönüşüm bölgesi. 10 yıldır bölgenin imar planları yapılmadı. Şu anda da alanda toplam 10 bin konutun yaklaşık yüzde 3'ünün temelinin atılma çalışması yapılıyor. 25 Eylül 2022'de Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Temel atma töreni yapıldı ancak sonrasında dökülen beton kırılarak zemin güçlendirme çalışmaları devam ettirildi. Bugün itibarıyla buradaki konutların temellerinin yapılma süreci gerçekleşmiş değil. Ayrıca Altan Aydın Caddesi'nin iki şeridi, gerekli tedbirler alınmaması nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ile imtihanı bu şekilde devam ediyor. 15 yıldır 960 tane konut yapabilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet verebilecekler? Deprem konutlarını da yapmalarının mümkün olmadığını burdan görüyoruz. Ayrıca Uzundere'deki 224 tane İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait konutun depremzede yurttaşlarımıza verilmesiyle ilgili önergeyi de reddettiler."



