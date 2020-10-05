HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur

AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ile ilgili yaptığı açıklamaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 'aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını' söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur." açıklamasını yaptı.

AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ile ilgili yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Çelik paylaşımlarında şunları ifade etti:

'PROVOKASYONDUR'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur.

Macron’un, Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklaması çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor... “Fransa İslamı” oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir.

Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.

Macron’un bakış açısı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar. Macron’un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa’nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir.

Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron’a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti.

Demokratik devletlerin yasalarla, farklı inanışlara mensup toplumsal kesimlerin inançlarını belirleme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Aksi davranış totalitarizmdir. Avrupa bu totaliter anlayışı terketmek için büyük bedeller ödedi. Macron bu bedelleri hiçe sayıyor.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." diye konuşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Balıkçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesiBalıkçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesi
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Otomobil, boş araziye uçtu! Yarış mı yapıyorlardı
Otomobil, boş araziye uçtu! Bırakıp kaçtılar
Balıkçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesi: Mavi yengeç
Balıkçıların korkulu rüyası, turistlerin gözdesi
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga
Manisa'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun telef oldu
İki otomobil koyun sürüsüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.